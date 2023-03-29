Девушка-курьер в Екатеринбурге задержана за кражу 400 тысяч рублей у пенсионерки

Она признала свою вину и рассказала, что откликнулась на объявление о работе курьером в соцсетях. Преступный сценарий развивался так: женщине 1934 года рождения позвонили и сказали, что ее дочь спровоцировала ДТП. Мошенники потребовали деньги за компенсацию ущерба второму участнику аварии. Пожилая женщина согласилась, тогда аферисты передали ее координаты курьеру, и та забрала у нее 400 тысяч рублей. Вскоре девушку-«бегунка» задержали, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.