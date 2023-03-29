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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:21

Девушка-курьер в Екатеринбурге задержана за кражу 400 тысяч рублей у пенсионерки

29 марта 2023, 12:19
Фото: 1MI
Девушка из Екатеринбурга нанялась в помощники к телефонным мошенникам по объявлению о работе в соцсетях.

Сотрудники отделения по борьбе с мошенничествами городского УМВД вместе с коллегами из областного главка, отдела полиции № 3 Кировского района задержали очередного курьера, доставлявшего деньги пенсионеров телефонным мошенникам. «Бегунком» оказалась молодая несудимая екатеринбурженка.

Она признала свою вину и рассказала, что откликнулась на объявление о работе курьером в соцсетях. Преступный сценарий развивался так: женщине 1934 года рождения позвонили и сказали, что ее дочь спровоцировала ДТП. Мошенники потребовали деньги за компенсацию ущерба второму участнику аварии. Пожилая женщина согласилась, тогда аферисты передали ее координаты курьеру, и та забрала у нее 400 тысяч рублей. Вскоре девушку-«бегунка» задержали, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В Екатеринбурге лже-полицейский похитил у пенсионерки полмиллиона рублей
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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Криминал#Деньги#Телефонные мошенники#Задержание#Курьер
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