Девушка-курьер в Екатеринбурге задержана за кражу 400 тысяч рублей у пенсионерки

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Сотрудники отделения по борьбе с мошенничествами городского УМВД вместе с коллегами из областного главка, отдела полиции № 3 Кировского района задержали очередного курьера, доставлявшего деньги пенсионеров телефонным мошенникам. «Бегунком» оказалась молодая несудимая екатеринбурженка.
Она признала свою вину и рассказала, что откликнулась на объявление о работе курьером в соцсетях. Преступный сценарий развивался так: женщине 1934 года рождения позвонили и сказали, что ее дочь спровоцировала ДТП. Мошенники потребовали деньги за компенсацию ущерба второму участнику аварии. Пожилая женщина согласилась, тогда аферисты передали ее координаты курьеру, и та забрала у нее 400 тысяч рублей. Вскоре девушку-«бегунка» задержали, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.