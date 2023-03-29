Девушка украла драгоценности у подруги в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:36
Девушка, обнаружив пропажу украшений, сразу заподозрила в краже подругу, которая жила у нее дома несколько месяцев. В рюкзаке подруги были обнаружены квитанции и чеки из ломбарда. Как оказалось, подруга вытащила украшения из тайника. Девушка вернула украденные вещи и съехала из квартиры, пишет «КП-Екатеринбург».
Но спустя какое-то время владелица квартиры заметила, что из дома исчезли еще планшет, кольцо и две разные сережки. Тогда девушка обратилась с заявлением в полицию. Подруга утверждает, что больше она ничего не крала.
В прошлый раз, сдав в ломбард краденые украшения, девушка получила за них около 130 тысяч рублей.
Заявление было зарегистрировано. Сейчас по данному факту проводится проверка. По ее итогам примут соответствующие меры.
Напомним, женщина из Нижнего Тагила украла у своей родственницы-инвалида 1,3 миллиона рублей, чтобы погасить кредит. На нее было возбуждено уголовное дело. Тагильчанке грозит тюремный срок и штраф в размере 1 миллион рублей.