Директор центральной библиотеки Нижнего Тагила получила губернаторскую премию

В Свердловской области порядка 900 культурно-досуговых учреждений, каждый год силами сотрудников данной сферы организуется около 160 тысяч мероприятий. Центральная библиотека Нижнего Тагила — не исключение, на ее базе были реализованы многие проекты, в том числе: Всероссийская акция «Библионочь», проводится ежегодно с 2014 года. Каждый год во время празднования дня города библиотека организует праздник «Киндерград». Традицией стало проведение Всероссийского фестиваля «Возьмемся за руки, друзья».