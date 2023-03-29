Директор центральной библиотеки Нижнего Тагила получила губернаторскую премию

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
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Updated Сегодня, 13:53
Церемония награждения состоялась 24 марта 2023 года в Екатеринбурге. Провел мероприятие заместитель губернатора Павел Креков.
Премия носит имя Анны Бычковой — в память об известном политическом деятеле и библиотекаре. Эта премия присуждается лучшим библиотекарям Свердловской области. Для меня очень почетно попасть в этот список. И мне хочется поблагодарить свой коллектив, который поддерживает меня в любом начинании, — делится своими эмоциями с TagilCity.ru Наталья Якимова.
В Свердловской области порядка 900 культурно-досуговых учреждений, каждый год силами сотрудников данной сферы организуется около 160 тысяч мероприятий. Центральная библиотека Нижнего Тагила — не исключение, на ее базе были реализованы многие проекты, в том числе: Всероссийская акция «Библионочь», проводится ежегодно с 2014 года. Каждый год во время празднования дня города библиотека организует праздник «Киндерград». Традицией стало проведение Всероссийского фестиваля «Возьмемся за руки, друзья».
Первым крупным проектом можно назвать создание сайта, адаптированного для слабовидящих пользователей. На базе библиотеки работает Центр адаптивной культуры. В 2018-м ЦГБ отметила 100-летний юбилей, и появились новые проекты: это и молодежные площадки «Вместо», и электронная коллекция «Тагил военной поры», и музей «Причал истории» в Усть-Утке, — рассказывает Наталья Якимова.
Также отметим, что «Центральная городская библиотека» совместно с писателем Яковом Разливинским создали интерактивную детскую энциклопедию о городе «Нижний Тагил от А до Я».
В 2022 году ЦГБ получила президентский грант, благодаря чему продолжилась работа над молодежным проектом «Вместо. Распаковка». После реставрации открылся Культурный центр «Дом Окуджавы» — одна из визиток Нижнего Тагила.
Это лишь малая часть того, что мы делаем. В 2023 год мы вошли с новыми идеями и новыми проектами, о которых, думаю, расскажем чуть позже, — поделилась с редакцией Наталья Якимова.
Помимо библиотечной, лауреатами премии стали представители культурно-досуговой и музейной сфер. Всего были отмечены 22 работника сферы культуры Свердловской области. Наталья Якимова стала единственной тагильчанкой в этом списке.
По словам заместителя губернатора Павла Крекова минувший 2022 год объявленный годом культурного наследия в России прошел ярко и насыщенно:
Мероприятия, которые проводились в течение всего года, способствовали сохранению исторической памяти, а так же укреплению единства общества, — сказал Павел Креков.
Павел Креков отметил, что трудолюбие, упорство, профессиональный подход и творческий взгляд работников в области культурно-досуговой, библиотечной и музейной деятельности повышают интерес к истории и культуре родного края.