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До 36 раз превышали норму вредные вещества в реке Тагил в январе этого года

29 марта 2023, 07:47
Фото: 1MI
В январе этого года специалисты «Уральского УГМС» обнаружили в реке Тагил превышения цинка до 16,7 ПДК и марганца до 36 ПДК. Последние вещество было в пробах, взятых в центре Нижнего Тагила возле парка «Народный», где иногда местные жители пытаются поймать рыбу.

Концентрация цинка до 16,7 ПДК обнаружена в 7 километрах от Нижнего Тагила в районе впадения реки Шайтанки. Пробы воды специалисты отбирали 16 января.

Место, где норму превышал цинк
Фото: TagilCity.ru

В отборах проб, взятых из реки Тагил в этот же день в районе парка «Народный», выше нормы был марганец. Его показатель составил 36 ПДК.

Место, где норму превышал марганец
Фото: TagilCity.ru

Экстремально высокие загрязнения марганцем, цинком, фенолом и растворенным кислородов в январе этого года зафиксированы в реках Тура, Салда, Ница, Ляля, Патрушиха и Сысерть. Например, в реке Ляля рядом с деревней Салтаново концентрация фенола достигала 211 ПДК, а цинка в реке Тура в районе деревни Тимофеево — 127,4 ПДК.

#Анна Григорьева#Река Тагил#Загрязнение#Вода#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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