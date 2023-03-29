До 36 раз превышали норму вредные вещества в реке Тагил в январе этого года

В январе этого года специалисты «Уральского УГМС» обнаружили в реке Тагил превышения цинка до 16,7 ПДК и марганца до 36 ПДК. Последние вещество было в пробах, взятых в центре Нижнего Тагила возле парка «Народный», где иногда местные жители пытаются поймать рыбу.

Концентрация цинка до 16,7 ПДК обнаружена в 7 километрах от Нижнего Тагила в районе впадения реки Шайтанки. Пробы воды специалисты отбирали 16 января. Место, где норму превышал цинк Фото: TagilCity.ru В отборах проб, взятых из реки Тагил в этот же день в районе парка «Народный», выше нормы был марганец. Его показатель составил 36 ПДК. Место, где норму превышал марганец Фото: TagilCity.ru Экстремально высокие загрязнения марганцем, цинком, фенолом и растворенным кислородов в январе этого года зафиксированы в реках Тура, Салда, Ница, Ляля, Патрушиха и Сысерть. Например, в реке Ляля рядом с деревней Салтаново концентрация фенола достигала 211 ПДК, а цинка в реке Тура в районе деревни Тимофеево — 127,4 ПДК.