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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:22

Драка водителей автобусов в Нижнем Тагиле попала на видео

29 марта 2023, 13:20
Фото: 1MI

Два водителя автобусов устроили драку с отверткой на остановке в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле один водитель пассажирского транспорта в ходе конфликта ранил другого отверткой.

Следователи Нижнего Тагила устанавливают возможных свидетелей инцидента, произошедшего 15 марта 2023 года около 17 часов на остановке «Рудоуправление».

Здесь между водителями пассажирского транспорта произошел конфликт, сначала выражавшийся в словесной форме. Затем он перерос в драку, в ходе которой один из оппонентов нанес другому два удара отверткой в область груди, чем умышленно причинил тяжкий вред его здоровью. В совершении данного преступления подозревается 42-летний тагильчанин, житель микрорайона Красный Камень, сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как сообщалось, 26 марта конфликт, вылившийся на проезжую часть, произошел между водителем такси и его пассажиром. В ходе драки было разбито стекло в машине такси.

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#Наталья Лушина#Нижний Тагил#Свердловская область#Криминал#Драка#Инцидент#Водители#Расследование
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