Драка водителей автобусов в Нижнем Тагиле попала на видео

Здесь между водителями пассажирского транспорта произошел конфликт, сначала выражавшийся в словесной форме. Затем он перерос в драку, в ходе которой один из оппонентов нанес другому два удара отверткой в область груди, чем умышленно причинил тяжкий вред его здоровью. В совершении данного преступления подозревается 42-летний тагильчанин, житель микрорайона Красный Камень, сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское».