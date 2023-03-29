Драка водителей автобусов в Нижнем Тагиле попала на видео

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Следователи Нижнего Тагила устанавливают возможных свидетелей инцидента, произошедшего 15 марта 2023 года около 17 часов на остановке «Рудоуправление».
Здесь между водителями пассажирского транспорта произошел конфликт, сначала выражавшийся в словесной форме. Затем он перерос в драку, в ходе которой один из оппонентов нанес другому два удара отверткой в область груди, чем умышленно причинил тяжкий вред его здоровью. В совершении данного преступления подозревается 42-летний тагильчанин, житель микрорайона Красный Камень, сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Как сообщалось, 26 марта конфликт, вылившийся на проезжую часть, произошел между водителем такси и его пассажиром. В ходе драки было разбито стекло в машине такси.