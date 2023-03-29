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Updated Сегодня, 14:55

Екатеринбуржцев попросили рассказывать в ФСБ об антивоенных листовках

29 марта 2023, 14:55
Фото: 1MI
Жителей Екатеринбурга предупредили о рассылке антивоенных листовок. Также горожан просят при обнаружении таких листовок сразу же сообщать об этом в ФСБ, не трогая сами листовки.

Сотрудниками ФСБ были замечены случаи рассылок антивоенных листовок в рамках протестных акций. Согласно документу Департамента государственного жилищного и строительного надзора, данные листовки оказывают психологическое давление на людей, пишет Е1.

Такие предупреждения о листовках разослали всем управляющим компаниям в качестве мер против экстремизма.

В том же документе указана просьба о проведении инструктажа с работниками управляющих компаний о том, что изымать листовки самим нельзя до прибытия сотрудников полиции и ФСБ.

Напомним, недавно депутатами госдумы был принят закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о СВО в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В Госдуме принят закон о наказании за фейки об участниках СВО
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#Елизавета Зиборова#Операция на Украине#ФСБ#Листовки#Акция протеста#Предупреждение#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Екатеринбург
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