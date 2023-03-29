Екатеринбуржцев попросили рассказывать в ФСБ об антивоенных листовках

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Сотрудниками ФСБ были замечены случаи рассылок антивоенных листовок в рамках протестных акций. Согласно документу Департамента государственного жилищного и строительного надзора, данные листовки оказывают психологическое давление на людей, пишет Е1.
Такие предупреждения о листовках разослали всем управляющим компаниям в качестве мер против экстремизма.
В том же документе указана просьба о проведении инструктажа с работниками управляющих компаний о том, что изымать листовки самим нельзя до прибытия сотрудников полиции и ФСБ.
Напомним, недавно депутатами госдумы был принят закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о СВО в виде лишения свободы сроком до 15 лет.