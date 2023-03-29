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Updated Сегодня, 15:25

Капитальный ремонт двух школ планируется в Нижнем Тагиле

29 марта 2023, 15:23
Фото: 1MI
Капремонт школ № 33 и № 70 планируется в Нижнем Тагиле. Также в 2023 году после реконструкции будут сданы школы № 48 и № 32.
Заканчивается проектирование для капитального ремонта школы № 33 на Вые и школы № 70 на Вагонке. В 2024 году будем приступать к работам в этих образовательных учреждениях, — рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Он также отметил, что к 1 сентября на Голом Камне после капремонта откроется школа № 48. Там будет благоустроена территория и оборудована современная спортивная площадка. Корме того, до конца календарного года будет окончен капремонт школы № 32 на улице Карла Маркса. Сейчас рассматривается вопрос об организации парковки.

Мы имеем возможность полностью закончить ремонт школы № 32 в текущем году благодаря национальному проекту «Образование» и федеральной программе, — пояснил глава Нижнего Тагила.
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Капремонт#Школы#Общество#Эксклюзив#Владислав Пинаев
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