Капитальный ремонт двух школ планируется в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Заканчивается проектирование для капитального ремонта школы № 33 на Вые и школы № 70 на Вагонке. В 2024 году будем приступать к работам в этих образовательных учреждениях, — рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Он также отметил, что к 1 сентября на Голом Камне после капремонта откроется школа № 48. Там будет благоустроена территория и оборудована современная спортивная площадка. Корме того, до конца календарного года будет окончен капремонт школы № 32 на улице Карла Маркса. Сейчас рассматривается вопрос об организации парковки.
Мы имеем возможность полностью закончить ремонт школы № 32 в текущем году благодаря национальному проекту «Образование» и федеральной программе, — пояснил глава Нижнего Тагила.