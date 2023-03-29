Капитальный ремонт двух школ планируется в Нижнем Тагиле

Он также отметил, что к 1 сентября на Голом Камне после капремонта откроется школа № 48. Там будет благоустроена территория и оборудована современная спортивная площадка. Корме того, до конца календарного года будет окончен капремонт школы № 32 на улице Карла Маркса. Сейчас рассматривается вопрос об организации парковки.