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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Квадратный метр жилья подорожал в новостройках Нижнего Тагила

29 марта 2023, 09:02
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле подорожал квадратный метр в квартирах в новых домах. Увеличение цены установлено на второй квартал 2023 года.

Согласно постановлению на сайте мэрии, утвержден показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра в жилье в новостройке на второй квартал этого года в размере 73 750 рублей.

На первый квартал нынешнего года стоимость квадратного метра в новостройке была установлена в 73 125 рублей. Получается, что за один квартал квадратный метр подорожал на 625 рублей.

Таким образом, если квартал назад однокомнатная квартира в новостройке площадью 38 квадратных метров стоила чуть более 2,7 миллиона (2 778), то теперь – 2,8 миллиона (2802).

Квартиры в новостройках подорожали за год на 7,4% в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Жилье#Квадратный метр#Подорожание#Постановление#Квартал#Экономика#Эксклюзив
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