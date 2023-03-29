Квадратный метр жилья подорожал в новостройках Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Согласно постановлению на сайте мэрии, утвержден показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра в жилье в новостройке на второй квартал этого года в размере 73 750 рублей.
На первый квартал нынешнего года стоимость квадратного метра в новостройке была установлена в 73 125 рублей. Получается, что за один квартал квадратный метр подорожал на 625 рублей.
Таким образом, если квартал назад однокомнатная квартира в новостройке площадью 38 квадратных метров стоила чуть более 2,7 миллиона (2 778), то теперь – 2,8 миллиона (2802).