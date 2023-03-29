Мешков рассказал о планах возбудить уголовные дела в отношении свердловских мэров

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Об этом рассказал глава главного управления регионального МВД Александр Мешков, пишет «Федерал Пресс».
Мешков добавил, что множество преступлений, связанных с взяточничеством, проводились с бюджетными средствами. В течение одного, максимум двух месяцев, он обещал рассказать о делах, возбужденных против глав муниципальных образований. Такую информацию он озвучил на заседании регионального заксобрания.
Помимо этого, Мешков рассказал о единичных случаях коррупции в оборонно-промышленном комплексе. Он сказал, что сейчас этому уделяется пристальное внимание.
В завершении глава ведомства добавил, что в прошлом году было зафиксировано около 400 случаев коррупции, в том числе 46 взяток.