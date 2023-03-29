Мешков рассказал о планах возбудить уголовные дела в отношении свердловских мэров

Мешков добавил, что множество преступлений, связанных с взяточничеством, проводились с бюджетными средствами. В течение одного, максимум двух месяцев, он обещал рассказать о делах, возбужденных против глав муниципальных образований. Такую информацию он озвучил на заседании регионального заксобрания.