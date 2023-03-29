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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Мешков рассказал о планах возбудить уголовные дела в отношении свердловских мэров

29 марта 2023, 13:47
Фото: 1MI
В Свердловской области органы МВД запланировали возбудить сразу несколько уголовных дел против глав муниципалитетов.

Об этом рассказал глава главного управления регионального МВД Александр Мешков, пишет «Федерал Пресс».

Мешков добавил, что множество преступлений, связанных с взяточничеством, проводились с бюджетными средствами. В течение одного, максимум двух месяцев, он обещал рассказать о делах, возбужденных против глав муниципальных образований. Такую информацию он озвучил на заседании регионального заксобрания.

Помимо этого, Мешков рассказал о единичных случаях коррупции в оборонно-промышленном комплексе. Он сказал, что сейчас этому уделяется пристальное внимание.

В завершении глава ведомства добавил, что в прошлом году было зафиксировано около 400 случаев коррупции, в том числе 46 взяток.

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#Елена Озерова#Уголовные дела#Полиция#Взятки#Коррупция#Криминал#Новости УрФО
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