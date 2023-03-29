Муж многодетной жительницы Свердловской области пропал в ходе СВО

В конце сентября женщину навестил сослуживец мужа и передал ей его военный билет и паспорт, пояснив, что муж серьезно ранен. Она начала розыски мужа. В военной части, к которой он приписан, ей сказали, что он жив, воюет, но связаться с ним нельзя. В ответ на ее письмо в Министерство обороны, ей сообщили, что муж уволен в связи с окончанием контракта и отбыл в неизвестном направлении. Но, как поясняет Максим Иванов, во время СВО такое основание для увольнения не применяется.