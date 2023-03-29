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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:56

Муж многодетной жительницы Свердловской области пропал в ходе СВО

29 марта 2023, 05:53
Фото: 1MI
Многодетная мать из Свердловской области может лишиться пособий на детей из-за того, что никто не может найти ее мужа, пропавшего в ходе СВО.

К депутату Государственной думы от Свердловской области Максиму Иванову обратилась женщина, муж которой пропал, отправившись в августе минувшего года служить по контракту.

В конце сентября женщину навестил сослуживец мужа и передал ей его военный билет и паспорт, пояснив, что муж серьезно ранен. Она начала розыски мужа. В военной части, к которой он приписан, ей сказали, что он жив, воюет, но связаться с ним нельзя. В ответ на ее письмо в Министерство обороны, ей сообщили, что муж уволен в связи с окончанием контракта и отбыл в неизвестном направлении. Но, как поясняет Максим Иванов, во время СВО такое основание для увольнения не применяется.

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В полиции тоже отказались от розысков, так как мужчина пропал в ходе СВО, этим должны заниматься военные.

По словам Иванова, у супруги пропавшего подходит время для переоформления пособий на четверых детей. Она рискует остаться без выплат, так как доходы супруга подтвердить не может.

Депутат намерен прояснить ситуацию. Он обратился в военную прокуратуру.

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#Наталья Лушина#СВО#Происшествия#Пропал человек#Военный билет#Депутат#Свердловская область#Максим Иванов#Поиск
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