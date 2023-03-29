Мужчина конфликтовал и ругался матом на пассажиров поезда в Серове

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
С поезда мужчину сняли 19 марта около часа ночи. 48-летний житель города Нефтекамск следовал от станции Верхнекондинская до Екатеринбурга, сообщает Штаб МВД России на станции Нижний Тагил.
Известно, что в ответ на замечания и просьбы вести себя прилично мужчина хватал попутчиков за руки. Одну из пассажирок он вовсе ударил по ноге, а затем схватил за шею.
Проводники не смогли самостоятельно утихомирить дебошира, поэтому вызвали правоохранителей. Мужчину отвезли в дежурную часть, где было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.