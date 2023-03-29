TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Мужчина конфликтовал и ругался матом на пассажиров поезда в Серове

29 марта 2023, 12:38
Фото: 1MI
В Серове в поезде задержан дебошир. Мужчина пил алкоголь и ходил по поезду, намеренно вступая в конфликты с попутчиками. Также он матерился.

С поезда мужчину сняли 19 марта около часа ночи. 48-летний житель города Нефтекамск следовал от станции Верхнекондинская до Екатеринбурга, сообщает Штаб МВД России на станции Нижний Тагил.

Известно, что в ответ на замечания и просьбы вести себя прилично мужчина хватал попутчиков за руки. Одну из пассажирок он вовсе ударил по ноге, а затем схватил за шею.

Проводники не смогли самостоятельно утихомирить дебошира, поэтому вызвали правоохранителей. Мужчину отвезли в дежурную часть, где было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 

Из-за дебошира пассажиров автобуса эвакуировали в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Кричал матом и требовал выпить: в Кольцово сняли с самолета пьяного дебошираПолицейские задержали дебошира в баре Jawsspot ЕкатеринбургаПинал по голове и телу: пьяный дебошир избил мужчину на Вагонке в Нижнем Тагиле
#Елена Озерова#Дебошир#Поезд#Полиция#Происшествия#Новости УрФО#Серов
Подпишитесь
Предложили устроить фейерверк. Пенсионерка пыталась сжечь военкомат в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:32
Уральские юристы сомневаются, что экс-мэр Евгений Ройзман* выйдет на свободу 30 марта
Вчера, 15:44
Жительница Рязани отсудила денежную компенсацию у Росприроднадзора за грязный воздух
Вчера, 14:40
Укротитель тигров Карлос Бресчиани о Нижнем Тагиле, хищниках и жизни в России
27 марта 10:47
Воют машины, трясутся стекла. На Вагонке в Нижнем Тагиле слышны взрывы
27 марта 07:00
«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:48