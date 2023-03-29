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Updated Сегодня, 05:42

Работы по реконструкции моста на Циолковского продолжат в Нижнем Тагиле

29 марта 2023, 05:42
Фото: TagilCity.ru
Строительство моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле будет возобновлено.

Заказчик добыл необходимую сумму денег на продолжение строительных работ, так что стройка продолжится в ближайшее время, рассказал представитель УСМ Владимир Останин.

Также Останин добавил, что все работы по строительству моста должны быть вскоре завершены. Кроме того, после оттаивания грунтов планируется провести земляные работы на Октябрьской революции от Циолковского до Газетной, после чего этот участок будет открыт для автомобильного и пешеходного движения, пишет ИА «Все новости».

Напомним, строительство моста началось еще в мае 2021 года. Работы решили разделить на три этапа. Первый — восстановление моста, второй — капитальный ремонт Октябрьской революции от улицы Серова до Газетной, а третий — капитальный ремонт от Газетной до Заводской улицы. Изначально проект стоил 1,1 миллиард рублей, позднее сумма увеличилась до 1,6 миллиарда рублей.

В октябре 2022 года проект был заморожен в связи с отсутствием финансирования.

Достройка моста на Циолковского в Нижнем Тагиле закончится без перекрытия движения
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