Работы по реконструкции моста на Циолковского продолжат в Нижнем Тагиле

Также Останин добавил, что все работы по строительству моста должны быть вскоре завершены. Кроме того, после оттаивания грунтов планируется провести земляные работы на Октябрьской революции от Циолковского до Газетной, после чего этот участок будет открыт для автомобильного и пешеходного движения, пишет ИА «Все новости».