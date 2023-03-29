Родные рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП на Серовском тракте

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Авария произошла 28 марта. Автомобиль Chevrolet Cruze выехал на встречку для совершения обгона и столкнулся с КАМАЗом, который ехал по своей полосе. За рулем иномарки был 26-летний Илья, супруг Екатерины и отец 9-месячного ребенка, пишет Е1.
В аварии Илья погиб на месте. Екатерина и ребенок выжили, их госпитализировали. Оба находятся в тяжелом состоянии. По словам матери девушки, Екатерина находится в коме.
Родственники рассказали, что девушки диагностировали черепно-мозговую травму и тупую травму живота, у малыша — травму головы. Екатерина находится в больнице в Нижнем Тагиле, а ребенка перевели в медучреждение в Екатеринбурге.
По словам мамы Екатерины, семья ехала из Нижнего Тагила в Кировград. Друзья молодой пары сказали, что Екатерина и Илья встречались со школы. Они очень хотели завести ребенка.
Очевидцы трагедии сообщали, что во время ДТП девушку зажало панелью. До приезда медиков она стонала, а ее успокаивали, говоря, что ребенок выжил. Малыш же, как утверждали очевидцы, не кричал вовсе.