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Родные рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП на Серовском тракте

29 марта 2023, 10:19
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Родственники рассказали о состоянии матери и 9-месячного ребенка, которые выжили в смертельном ДТП на Серовском тракте. В аварии скончался 26-летний водитель – супруг выжившей Екатерины.

Авария произошла 28 марта. Автомобиль Chevrolet Cruze выехал на встречку для совершения обгона и столкнулся с КАМАЗом, который ехал по своей полосе. За рулем иномарки был 26-летний Илья, супруг Екатерины и отец 9-месячного ребенка, пишет Е1.

В аварии Илья погиб на месте. Екатерина и ребенок выжили, их госпитализировали. Оба находятся в тяжелом состоянии. По словам матери девушки, Екатерина находится в коме.

Родственники рассказали, что девушки диагностировали черепно-мозговую травму и тупую травму живота, у малыша — травму головы. Екатерина находится в больнице в Нижнем Тагиле, а ребенка перевели в медучреждение в Екатеринбурге.

По словам мамы Екатерины, семья ехала из Нижнего Тагила в Кировград. Друзья молодой пары сказали, что Екатерина и Илья встречались со школы. Они очень хотели завести ребенка.

Очевидцы трагедии сообщали, что во время ДТП девушку зажало панелью. До приезда медиков она стонала, а ее успокаивали, говоря, что ребенок выжил. Малыш же, как утверждали очевидцы, не кричал вовсе.

Стали известны подробности смертельного ДТП с КАМАЗом под Нижним Тагилом
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#Елена Озерова#ДТП#Авария#Смертельное дтп#ДТП с участием детей#Происшествия#Нижний Тагил
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