Стали известны подробности смертельного ДТП с КАМАЗом под Нижним Тагилом

26-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, ехавший с женой и девятимесячным сыном, совершая обгон, не убедился в том, что маневр можно совершить, и столкнулся с «КАМАЗом», за рулем которого находился 47-летний мужчина, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.