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Стали известны подробности смертельного ДТП с КАМАЗом под Нижним Тагилом

29 марта 2023, 04:45
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стали известны подробности ДТП, случившегося на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Авария случилась днем 28 марта 2023 года.

26-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, ехавший с женой и девятимесячным сыном, совершая обгон, не убедился в том, что маневр можно совершить, и столкнулся с «КАМАЗом», за рулем которого находился 47-летний мужчина, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Водитель иномарки скончался на месте происшествия. У жены были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота, а ребенок в результате аварии получил травму головы. Мальчик находился в детском автокресле.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По словам водителя, он попытался избежать столкновения с иномаркой, вывернув руль, но не смог.

Сейчас по факту аварии проводится следствие, в процессе которого будет выяснена окончательная причина дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 27 марта 2023 года в Нижнем Тагиле водитель иномарки Chevrolet Klan врезался в полицейскую машину. Пострадавших в результате ДТП не было.

Chevrolet Klan въехал в полицейский УАЗ в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#ДТП#Екатеринбург#Свердловская область#Нижний Тагил#Смерть#Авария#Травма#Трасса#Новости УрФО
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