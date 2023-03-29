Стали известны подробности смертельного ДТП с КАМАЗом под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:45
26-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, ехавший с женой и девятимесячным сыном, совершая обгон, не убедился в том, что маневр можно совершить, и столкнулся с «КАМАЗом», за рулем которого находился 47-летний мужчина, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Водитель иномарки скончался на месте происшествия. У жены были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота, а ребенок в результате аварии получил травму головы. Мальчик находился в детском автокресле.
По словам водителя, он попытался избежать столкновения с иномаркой, вывернув руль, но не смог.
Сейчас по факту аварии проводится следствие, в процессе которого будет выяснена окончательная причина дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, 27 марта 2023 года в Нижнем Тагиле водитель иномарки Chevrolet Klan врезался в полицейскую машину. Пострадавших в результате ДТП не было.