Свердловчанин и его друзья осуждены за убийство отца главаря банды из Верхней Пышмы

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Сына погибшего 44-летнего свердловчанина и одного из его друзей приговорили к девяти годам тюрьмы, другого подсудимого осудили на семь лет, а третьего на восемь, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Результаты психиатрического исследования показали, что подсудимые вменяемы.
Напомним, происшествие случилось 20 апреля 2022 года в Верхней Пышме. Сын вместе со своими друзьями увезли мужчину в лес на автомобиле. Один из нападавших ударил мужчину несколько раз бейсбольной битой, отчего тот скончался. Как стало известно позднее, причиной совершенного преступления послужили давние обиды сына на отца.
Подсудимые решили избавиться от улик и сожгли машину вместе с телом погибшего. Спустя неделю свердловчан задержали сотрудники МВД.