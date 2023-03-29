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Published Сегодня, 13:41

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Updated Сегодня, 13:43

Свердловская полиция взяла на контроль деятельность группировки «четырехсотые»

29 марта 2023, 13:41
Фото: 1MI
Сотрудники полиции в Свердловской области взяли на контроль работу группировки «четырехсотые». Этот вопрос обсуждался на заседании заксобрания.

С докладом о работе полиции выступил генерал-лейтенант Александр Мешков. В ходе рассмотрения действий полицейских выступил и депутат фракции КПРФ Олег Гордеев, который рассказал, что на активистов партии происходят нападения уже полтора года.

По его словам, осенью прошлого года одно из таких нападений закончилось переломом черепа. Нападавшего опознали, но результата это не принесло.

Последнее нападение произошло буквально на позапрошлой неделе, нашему активисту забрызгали глаза из баллончика, в результате чего – ожог роговицы. Всё это попало на камеры видеонаблюдения, - добавил Гордеев.

За всеми этими действиями может стоять преступная группировка. По данным Гордеева, члены банды ездят на машинах с номерами «400» и даже в дневное время отстаивают свои нелегальные точки стрельбой прямо на улице.

А зимой прошлого года эти бандиты устроили стрельбу в Верх-Исетском районе. Тогда один человек пострадал. В связи со всеми этими обстоятельствами полиция и взяла на контроль это дело.

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#Елена Озерова#Полиция#Банда#Группировка#Криминал#Новости УрФО#Нижний Тагил
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