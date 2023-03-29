Свердловская полиция взяла на контроль деятельность группировки «четырехсотые»

За всеми этими действиями может стоять преступная группировка. По данным Гордеева, члены банды ездят на машинах с номерами «400» и даже в дневное время отстаивают свои нелегальные точки стрельбой прямо на улице.



А зимой прошлого года эти бандиты устроили стрельбу в Верх-Исетском районе. Тогда один человек пострадал. В связи со всеми этими обстоятельствами полиция и взяла на контроль это дело.