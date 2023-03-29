Таксист в Екатеринбурге высадил несовершеннолетнюю пассажирку за километр от дома

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Таксист забрал пассажирку на Вторчермете, но до указанного адреса на Уктусе так и не довез. Он высадил ее на въезде в СНТ, откуда несовершеннолетней пришлось идти по безлюдной лесной местности порядка километра.
Мать пассажирки направила претензию в службу поддержки. Там пообещали, что водителя могут заблокировать, лишив таким образом доступа к заказам, сообщает издание Е1.
Как сообщалось, таксист из Екатеринбурга осыпал пассажирку угрозами и оскорблениями, не выпуская ее из машины и не довезя до места. Взрыв агрессии был спровоцирован жалобой женщины на его грубое поведение. Водитель находится в розыске.