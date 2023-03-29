Таксист в Екатеринбурге высадил несовершеннолетнюю пассажирку за километр от дома

Как сообщалось, таксист из Екатеринбурга осыпал пассажирку угрозами и оскорблениями, не выпуская ее из машины и не довезя до места. Взрыв агрессии был спровоцирован жалобой женщины на его грубое поведение. Водитель находится в розыске.