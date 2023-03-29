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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:15

Таксист в Екатеринбурге высадил несовершеннолетнюю пассажирку за километр от дома

29 марта 2023, 08:13
Фото: 1MI
Девочке из Екатеринбурга, воспользовавшейся такси, пришлось идти одной около километра по лесу.

Таксист забрал пассажирку на Вторчермете, но до указанного адреса на Уктусе так и не довез. Он высадил ее на въезде в СНТ, откуда несовершеннолетней пришлось идти по безлюдной лесной местности порядка километра.

Мать пассажирки направила претензию в службу поддержки. Там пообещали, что водителя могут заблокировать, лишив таким образом доступа к заказам, сообщает издание Е1.

Как сообщалось, таксист из Екатеринбурга осыпал пассажирку угрозами и оскорблениями, не выпуская ее из машины и не довезя до места. Взрыв агрессии был спровоцирован жалобой женщины на его грубое поведение. Водитель находится в розыске.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Происшествия#Такси#Таксист#Пассажир#Безопасность
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