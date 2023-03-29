Учебный автомобиль в Нижнем Тагиле сбил 83-летнюю женщину

Кроме того, полицейские намерены выйти в автошколу, где обучалась девушка-курсант, и провести там профилактические занятия как с учащимися, так и с инструкторами, чтобы в дальнейшем не допустить подобных инцидентов, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.