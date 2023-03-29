Учебный автомобиль в Нижнем Тагиле сбил 83-летнюю женщину

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Легковой автомобиль Mitsubishi Lancer 29 марта на парковке у дома № 10 по улице Энтузиастов совершил наезд на припаркованный автомобиль Toyota RAV4. Затем машина заехала на тротуар и сбила шедшую по нему женщину 1940 года рождения. За рулем находилась 29-летняя девушка, курсант одной из автошкол города. В салоне автомобиля также присутствовал инструктор.
В результате ДТП 83-летняя женщина была госпитализирована с закрытым переломом шейки бедра.
По словам девушки, она перепутала педали тормоза и газа. Со слов инструктора, он начал тормозить, но так как в учебных машинах установлена автоматическая коробка передач, своевременно затормозить и избежать наездов не получилось.
Инструктор будет оштрафован на сумму от 10 000 до 25 000 рублей или лишен прав управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
Кроме того, полицейские намерены выйти в автошколу, где обучалась девушка-курсант, и провести там профилактические занятия как с учащимися, так и с инструкторами, чтобы в дальнейшем не допустить подобных инцидентов, сообщают в отделе пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.