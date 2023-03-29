Ученица школы №43 Нижнего Тагила победила во Всероссийском фестивале

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Всего в конкурсе поучаствовало 720 человек из 64 субъектов России. Это дети до 7 лет, а также школьники и ученики колледжей и техникумов. Об этом сообщает управление образования по Нижнему Тагилу.
Екатерина Власова, представляющая школу №43, учится в 3 «Б» классе. Школьница презентовала проект «Создание оптимальных условий для выращивания микрозелени дома». Руководила ее работой учитель Анна Васильевна Баженова.
Поздравляем Екатерину и желаем ей творческих успехов, новых открытий, интересных проектов! – сказали педагоги.