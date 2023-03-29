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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Ученица школы №43 Нижнего Тагила победила во Всероссийском фестивале

29 марта 2023, 14:15
Фото: Управление образования по Нижнему Тагилу
Ученица школы №43 одержала победу во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо». Мероприятие состоялось в Москве.

Всего в конкурсе поучаствовало 720 человек из 64 субъектов России. Это дети до 7 лет, а также школьники и ученики колледжей и техникумов. Об этом сообщает управление образования по Нижнему Тагилу.

Фото: Управление образования по Нижнему Тагилу

Екатерина Власова, представляющая школу №43, учится в 3 «Б» классе. Школьница презентовала проект «Создание оптимальных условий для выращивания микрозелени дома». Руководила ее работой учитель Анна Васильевна Баженова.

Поздравляем Екатерину и желаем ей творческих успехов, новых открытий, интересных проектов! – сказали педагоги.
Учителя Нижнего Тагила победили во Всероссийском научном конкурсе
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#Елена Озерова#Конкурс#Фестиваль#Победа#Олимпиада#Школьница#Общество#Нижний Тагил
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