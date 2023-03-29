В Екатеринбурге на пожаре спасли около 80 человек

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Сегодня, 29 марта, в МЧС поступило сообщение о пожаре, вспыхнувшем на 15 этаже в 24-этажного дома по улице Павла Шаманова. Площадь пожара заняла 15 квадратных метров.
Спасателями эвакуированы 60 человек. Еще 16 взрослым и двоим детям понадобились маски дыхательных аппаратов. О пострадавших информации не поступало. На месте пожара работают 13 единиц пожарно-спасательной техники, 40 человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано к 15.44, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Как сообщалось, 24 марта в деревне Старая Паньшина неподалеку от Нижнего Тагила произошло возгорание в частном домохозяйстве. Хозяйка дома с детьми эвакуировались на улицу и вызвали пожарных. По предварительным данным, причиной возгорания стала аварийная электропроводка.