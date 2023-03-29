В Екатеринбурге на пожаре спасли около 80 человек

Спасателями эвакуированы 60 человек. Еще 16 взрослым и двоим детям понадобились маски дыхательных аппаратов. О пострадавших информации не поступало. На месте пожара работают 13 единиц пожарно-спасательной техники, 40 человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано к 15.44, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.