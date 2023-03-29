В этом году «Квадра» вложит в теплоэнергетический комплекс Курска свыше 1,6 млрд руб

В этом году основной объем работ придется на Северо-Западный район Курска. В районе проспекта Хрущёва, Майского бульвара, улиц Косухина и Мыльникова предстоит замена почти 3 км изношенных сетей. На двух участках (в районе улиц 50 лет Октября, Суворовской, Большевиков, Студенческой, проспектов Дружбы и Энтузиастов, а также улиц 50 лет Октября, Веспремской, Фатежской, Павлуновского и проспекта Дружбы) — свыше 2 км. Масштабная замена теплосетей (более 2,7 км трубопроводов) развернется на участке улиц Чехова, Ломоносова, Овечкина, Пионеров, Кольцова, Пирогова, Асеева и 50 лет Октября.