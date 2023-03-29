В этом году «Квадра» вложит в теплоэнергетический комплекс Курска свыше 1,6 млрд руб

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Проблема возникла на фоне постоянного недофинансирования отрасли в течение десятилетий, а значит, теперь остается лишь последовательно менять наиболее изношенные коммуникации для уменьшения числа нештатных ситуаций в сетях, пишет dddkursk.ru.
В Курске компания «Квадра» каждый год меняла не менее десятка километров сетей в ходе летних ремонтных работ. В последние годы объемы ремонтов существенно возросли.
Настоящий ремонтный прорыв был достигнут благодаря концессионному соглашению 2021 года между «Квадрой», областными и городскими властями. Срок его действия — 15 лет. Общая сумма инвестиций составит 1,879 миллиарда рублей без НДС. Предметом соглашения станут реконструкция тепловых сетей, замена оборудования центральных теплопунктов, восстановление строительных конструкций, внедрение систем автоматизации и диспетчеризации оборудования. В рамках концессии теплоэнергетики уже смогли заменить более 30 км сетей. В этом году модернизируют 22,8 км трубопроводов, из них более 15,6 км — в рамках концессионного соглашения.
Напомним: в Курске объемы ремонтов теплосетей заметно сократились после распада СССР. Износ опережал объемы строительства, и в итоге период эксплуатации большей части инфраструктуры значительно превысил нормативный срок.
В последние несколько лет «Квадра» вкладывает в подготовку теплосетей Курска к отопительному сезону свыше миллиарда рублей ежегодно. В 2023 году объем вложений в теплоэнергетический комплекс превысит 1,6 млрд рублей.
Компании удалось реализовать ряд важных инфраструктурных проектов, среди которых завершившаяся в 2019 году реконструкция магистральных сетей на улице Красной Армии. С тех пор на эту улицу ни разу не вызывали ремонтников.
В этом году основной объем работ придется на Северо-Западный район Курска. В районе проспекта Хрущёва, Майского бульвара, улиц Косухина и Мыльникова предстоит замена почти 3 км изношенных сетей. На двух участках (в районе улиц 50 лет Октября, Суворовской, Большевиков, Студенческой, проспектов Дружбы и Энтузиастов, а также улиц 50 лет Октября, Веспремской, Фатежской, Павлуновского и проспекта Дружбы) — свыше 2 км. Масштабная замена теплосетей (более 2,7 км трубопроводов) развернется на участке улиц Чехова, Ломоносова, Овечкина, Пионеров, Кольцова, Пирогова, Асеева и 50 лет Октября.