В Крыму при столкновении поезда и такси погибло двое взрослых и двое детей

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
По предварительным данным, водитель такси попытался проскочить на красный свет перед движущимся поездом. В результате этого таксист и трое его пассажиров – мать с двумя дочерями – погибли, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по республике Крым.
Предварительно установлено, что водитель видел движущийся состав, но принял решение проскочить железнодорожные пути перед ним. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются свидетели, очевидцы, в том числе, машинист и работники поезда. По данным перевозчика, задержаны два поезда. В устранении последствий ДТП принимали участие 35 человек и 11 единиц техники.