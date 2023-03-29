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В Крыму при столкновении поезда и такси погибло двое взрослых и двое детей

29 марта 2023, 07:34
Фото: 1MI
Водитель такси и пассажирка с двумя детьми погибли в Джанкойском районе Крыма при столкновении машины и движущегося железнодорожного состава.

По предварительным данным, водитель такси попытался проскочить на красный свет перед движущимся поездом. В результате этого таксист и трое его пассажиров – мать с двумя дочерями – погибли, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по республике Крым.

Предварительно установлено, что водитель видел движущийся состав, но принял решение проскочить железнодорожные пути перед ним. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются свидетели, очевидцы, в том числе, машинист и работники поезда. По данным перевозчика, задержаны два поезда. В устранении последствий ДТП принимали участие 35 человек и 11 единиц техники.

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#Наталья Лушина#Дети#ДТП#Смерть#Автомобиль#Погибли#Такси#Крым
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