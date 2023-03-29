В Крыму при столкновении поезда и такси погибло двое взрослых и двое детей

Предварительно установлено, что водитель видел движущийся состав, но принял решение проскочить железнодорожные пути перед ним. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются свидетели, очевидцы, в том числе, машинист и работники поезда. По данным перевозчика, задержаны два поезда. В устранении последствий ДТП принимали участие 35 человек и 11 единиц техники.