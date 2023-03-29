В Кургане ВАЗ сбил 10-летнего ребенка

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
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28 марта в Кургане на улице Салавата Юлаева произошло ДТП. ВАЗ 21124, за рулем которого находилась 30-летняя женщина, сбил девочку, ехавшую на велосипеде. Автомобиль двигался от улицы Лескова к улице Карбышева. Девочка получила травмы, обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает Информационное агентство ЕАН.
Как сообщалось ранее, 28 марта на автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил - Серов» произошло ДТП с участием Chevrolet Cruze и КАМАЗа, в результате которого пассажиры Chevrolet Cruze –жена водителя и их девятимесячный ребенок – получили травмы головы, а водитель иномарки погиб. ПО словам водителя КАМАЗа, он пытался избежать столкновения с легковушкой, но не смог.