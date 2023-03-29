В Нижнем Тагиле бабушка приняла участие в «операции МВД» и лишилась двух квартир

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Жертва аферистов была уверена, что участвует в спецоперации, проводимой сотрудниками МВД. Поэтому она решилась взять кредит в банке, а также продать две квартиры. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Женщине 61 год. Она живет на Тагилстрое, о своей проблеме она рассказала в местном отделении полиции. Пострадавшая рассказала, что в первый раз ей позвонили в феврале. Мужчина представился следователем и стал расспрашивать ее о каком-то 31-летнем мужчине, который якобы пытался снять с ее счетов 300 тысяч.
Пенсионерка сказала, что мужчину такого не знает и никаких доверенностей на снятие денег на него не оформляла. Тогда аферист предложил женщине поймать злоумышленника с поличным, не дав ему снять ее деньги и оформить на нее кредиты.
Далее тагильчанке позвонил второй «правоохранитель», он заставил ее взять кредит на 350 тысяч рублей. Далее деньги она перевела на указанные ей счета. После ей сказали взять еще 90 тысяч уже в другом банке и тоже их перевести.
Следующий позвонивший следователь настоял на том, чтобы женщина продала две квартиры. Женщина так и поступила, продав жилье на Тагилстрое и Красном Камне были на общую сумму в 2,6 миллиона рублей. Деньги она также перевела аферистам.
Мошенники обещали, что все деньги вернутся на счет бабушки. После произошедшего тагильчанка обо всем рассказала сыну, и от него она узнала, что ее обманули мошенники. Возбуждено уголовное дело за крупное мошенничество.