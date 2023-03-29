В Нижнем Тагиле бабушка приняла участие в «операции МВД» и лишилась двух квартир

Женщине 61 год. Она живет на Тагилстрое, о своей проблеме она рассказала в местном отделении полиции. Пострадавшая рассказала, что в первый раз ей позвонили в феврале. Мужчина представился следователем и стал расспрашивать ее о каком-то 31-летнем мужчине, который якобы пытался снять с ее счетов 300 тысяч.