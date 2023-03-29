В Нижнем Тагиле управляющая компания отсуживает у «Уралхимпласта» 20 миллионов

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Дело о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов будет рассматриваться в Арбитражном суде Свердловской области. Исковое заявление принято к производству. Первое заседание назначено на 15 мая 2023 года. Подробной информации о причинах иска в документации пока не значится.
«Райкомхоз НТ» зарегистрирован в Нижнем Тагиле в 2010 году, директором управляющей компании является Алексей Ушаков. За время работы организация выступала истцом в 36 судебных делах на общую сумму в 31 миллион рублей и ответчиком в 64 делах на сумму 618 миллионов рублей.
Напомним, Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отклонил иск природоохранной прокуратуры к «Уралхимпласту» на сумму 13,4 миллиона рублей за сброс мусора в карьер Новоасбеста.