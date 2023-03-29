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В Нижнем Тагиле управляющая компания отсуживает у «Уралхимпласта» 20 миллионов

29 марта 2023, 11:09
Фото: 1MI
ООО «Управляющая компания „Райкомхоз НТ“» подало исковое заявление в суд о взыскании 20 миллионов рублей с ПАО «Уралхимпласт».

Дело о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов будет рассматриваться в Арбитражном суде Свердловской области. Исковое заявление принято к производству. Первое заседание назначено на 15 мая 2023 года. Подробной информации о причинах иска в документации пока не значится.

«Райкомхоз НТ» зарегистрирован в Нижнем Тагиле в 2010 году, директором управляющей компании является Алексей Ушаков. За время работы организация выступала истцом в 36 судебных делах на общую сумму в 31 миллион рублей и ответчиком в 64 делах на сумму 618 миллионов рублей.

Напомним, Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отклонил иск природоохранной прокуратуры к «Уралхимпласту» на сумму 13,4 миллиона рублей за сброс мусора в карьер Новоасбеста.

Тагильский УХП ушел от ответственности в 13,4 млн за мусор в карьере Новоасбеста
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Суд#Уралхимпласт#Управляющая компания#Иск#Экономика#Эксклюзив
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