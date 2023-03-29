В Нижнем Тагиле управляющая компания отсуживает у «Уралхимпласта» 20 миллионов

Дело о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов будет рассматриваться в Арбитражном суде Свердловской области. Исковое заявление принято к производству. Первое заседание назначено на 15 мая 2023 года. Подробной информации о причинах иска в документации пока не значится.