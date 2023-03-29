Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
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Updated Сегодня, 15:54
В январе специалисты «Уральского УГМС» обнаружили в реке Тагил превышения цинка до 16,7 ПДК и марганца до 36 ПДК. Последние вещество было в пробах, которые были взяты возле парка «Народный», где местные иногда ловят рыбу.
Квадратный метр жилья в новостройках Нижнего Тагила во втором квартале 2023 подорожал на 625 рублей в сравнении с 1 кварталом этого же года. Сейчас один «квадрат» стоит 73 750 рублей, а ранее стоил 73 125 рублей.
Управляющая компания «Райкомхоз НТ» подала исковое заявление в суд о взыскании 20 миллионов рублей с ПАО «Уралхимпласт». Исковое заявление принято к производству. Первое заседание состоится 15 мая.
ВЦИОМ проводит опрос о материальном положении российских семей за последний год и желании работать на оборонном предприятии. Такие звонки поступали в том числе и жителям Нижнего Тагила.
Два водителя пассажирских автобусов подрались на остановке «Рудоуправление». В результате ссоры один ранил другого отверткой. Теперь следователи ищут свидетелей конфликта.