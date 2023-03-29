В рейтинге 2022 года Красноярск показал низкий экологический индекс

Posted 29 марта 2023, 13:11
Published 29 марта 2023, 13:11
Modified 29 марта 2023, 13:11
Updated 29 марта 2023, 13:11
Издание prmira.ru пишет, что о ситуации в Красноярском крае рассказал глава общероссийской общественной организации “Зеленый патруль” и лидер политической партии “Зеленые” Андрей Нагибин. По его словам, жители столицы региона продолжают жаловаться на загрязнение воздуха, при этом пик дней с неблагоприятными метеорологическими условиями, когда вредные вещества плохо рассеиваются, пришелся на январь и февраль текущего года. Общее количество таких дней за указанный период составило тридцать четыре. Это много и приближает Красноярский край к Челябинской области, где количество таких дней в прошлом году составило сто двадцать четыре, и это стало антирекордом.
При этом, по словам Нагибина, в России продолжается успешная реализация национального проекта “Экология”. Но именно в Красноярском крае есть трудности с реализацией проекта “Чистый воздух”, что обусловлено проблемами с мусорной реформой, загрязнением воздуха и низким качеством топлива.
По словам руководителя природоохранных программ “Зеленого патруля” Романа Пукалова, газификация регионов Российской Федерации, включая Красноярский край, является важным шагом для решения проблемы чистого воздуха, несмотря на трудности и возражения со стороны угольных регионов, привыкших использовать в качестве топлива уголь. При этом он добавил, что экология не должна становиться методом для выбивания федерального финансирования и инструментом для избирательных кампаний.
Руководитель отдела экологических инициатив “Зеленого патруля” Анастасия Фатерина отметила, что арктические регионы показывают рост в рейтинге. Это обусловлено фокусом на экологической реабилитации территорий. В течение двух лет здесь реализуется проект “Чистая Арктика”, в рамках которого в девяти арктических регионах России было подготовлено для переработки порядка пяти тысяч тонн отходов. Также здесь активисты продолжают активно осваивать институт общественных экоинспекторов и проводить эколого-просветительские мероприятия. В этой области лидерами являются ЯНАО и Норильск.