В рейтинге 2022 года Красноярск показал низкий экологический индекс

Издание prmira.ru пишет, что о ситуации в Красноярском крае рассказал глава общероссийской общественной организации “Зеленый патруль” и лидер политической партии “Зеленые” Андрей Нагибин. По его словам, жители столицы региона продолжают жаловаться на загрязнение воздуха, при этом пик дней с неблагоприятными метеорологическими условиями, когда вредные вещества плохо рассеиваются, пришелся на январь и февраль текущего года. Общее количество таких дней за указанный период составило тридцать четыре. Это много и приближает Красноярский край к Челябинской области, где количество таких дней в прошлом году составило сто двадцать четыре, и это стало антирекордом.