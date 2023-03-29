Вирусологи обозначили регионы с максимальным числом заражений энцефалитом

По мнению эксперта, «встреча» с клещом возможна также и в европейских регионах России, хотя уровень заражения здесь окажется заметно меньше. Тем не менее, по словам научного сотрудника МГУ Вадима Марьинского, клещи могут представлять опасность еще до того, как снег начнет таяние. Встреча с хитрым врагом может состояться заранее, если вы часто выходите на хорошо прогретую солнцем территорию. Главное — не забывать, что российские доктора предупреждают о невозможности излечиться от клещевого энцефалита для тех, кто не сделал прививку заранее.