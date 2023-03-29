ВЦИОМ опрашивает тагильчан про доходы и желание работать на оборонном предприятии

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Опрос проводится на условиях анонимности. Из личных данных сотрудник ВЦИОМа спрашивает только город проживания и возраст, рассказала TagilCity.ru тагильчанка, которая согласилась ответить на вопросы.
Девушка спрашивала о том, улучшилось или ухудшилось материальное положение семьи, о рисках потерять работу и снижении заработка, о получаемых пособиях, социальном статусе и так далее. На каждый вопрос давались несколько вариантов ответов. В некоторых случаях можно выбрать больше одного, — поделилась тагильчанка по имени Татьяна.
Также, по ее словам, в перечне были вопросы о готовности работать на оборонном предприятии и возможности переезда в другой регион для этого.
В Нижнем Тагиле государственный оборонный заказ выполняет «Уралвагонзавод». В январе этого года исполнительный директор предприятия Владимир Рощупкин заявил, что на УВЗ есть существенная нехватка работников, как специализированных профессий, так и без квалификации. Для восполнения дефицита кадров завод привлекал к труду 250 заключенных, а также жителей других регионов. Сейчас предприятие проводит активную кампанию по набору сотрудников, предлагая высокую, от 100 тысяч рублей, зарплату и другие социальные привилегии.
Во время послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил, как одну из мер поддержки ВПК, создание программы по строительству льготного арендного жилья для сотрудников оборонных предприятий. Плату за аренду, по его словам, должно взять на себя государство.