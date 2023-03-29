TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

ВЦИОМ опрашивает тагильчан про доходы и желание работать на оборонном предприятии

29 марта 2023, 14:06
Фото: 1MI
Всероссийский центр общественного мнения проводит опрос о материальном положении российских семей за последний год и желании работать на оборонном предприятии. Звонки от ВЦИОМа с просьбой ответить на ряд вопросов начали поступать, в том числе, и жителям Нижнего Тагила.

Опрос проводится на условиях анонимности. Из личных данных сотрудник ВЦИОМа спрашивает только город проживания и возраст, рассказала TagilCity.ru тагильчанка, которая согласилась ответить на вопросы.

Девушка спрашивала о том, улучшилось или ухудшилось материальное положение семьи, о рисках потерять работу и снижении заработка, о получаемых пособиях, социальном статусе и так далее. На каждый вопрос давались несколько вариантов ответов. В некоторых случаях можно выбрать больше одного, — поделилась тагильчанка по имени Татьяна.

Также, по ее словам, в перечне были вопросы о готовности работать на оборонном предприятии и возможности переезда в другой регион для этого.

В Нижнем Тагиле государственный оборонный заказ выполняет «Уралвагонзавод». В январе этого года исполнительный директор предприятия Владимир Рощупкин заявил, что на УВЗ есть существенная нехватка работников, как специализированных профессий, так и без квалификации. Для восполнения дефицита кадров завод привлекал к труду 250 заключенных, а также жителей других регионов. Сейчас предприятие проводит активную кампанию по набору сотрудников, предлагая высокую, от 100 тысяч рублей, зарплату и другие социальные привилегии. 

Рук для танков не хватает. Почему УВЗ в Нижнем Тагиле испытывает нехватку кадров
Узнать подробнее

Во время послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил, как одну из мер поддержки ВПК, создание программы по строительству льготного арендного жилья для сотрудников оборонных предприятий. Плату за аренду, по его словам, должно взять на себя государство.

Путин предложил создание льготного арендного жилья для работников оборонпредприятий
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#Опрос#Вциом#Общественное мнение#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Предложили устроить фейерверк. Пенсионерка пыталась сжечь военкомат в Нижнем Тагиле
Вчера, 06:32
Уральские юристы сомневаются, что экс-мэр Евгений Ройзман* выйдет на свободу 30 марта
Вчера, 15:44
Жительница Рязани отсудила денежную компенсацию у Росприроднадзора за грязный воздух
Вчера, 14:40
Укротитель тигров Карлос Бресчиани о Нижнем Тагиле, хищниках и жизни в России
27 марта 10:47
Воют машины, трясутся стекла. На Вагонке в Нижнем Тагиле слышны взрывы
27 марта 07:00
«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:48