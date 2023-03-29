ВЦИОМ опрашивает тагильчан про доходы и желание работать на оборонном предприятии

В Нижнем Тагиле государственный оборонный заказ выполняет «Уралвагонзавод». В январе этого года исполнительный директор предприятия Владимир Рощупкин заявил, что на УВЗ есть существенная нехватка работников, как специализированных профессий, так и без квалификации. Для восполнения дефицита кадров завод привлекал к труду 250 заключенных, а также жителей других регионов. Сейчас предприятие проводит активную кампанию по набору сотрудников, предлагая высокую, от 100 тысяч рублей, зарплату и другие социальные привилегии.