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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Введены выплаты для семей всех участников СВО в Екатеринбурге

29 марта 2023, 06:15
Фото: 1MI
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов изменил постановление о выплатах семьях погибших участников СВО.

В данном перечне раньше находились лишь мобилизованные свердловчане. Сейчас в список внесены также добровольцы и росгвардейцы, пишет «МК-Екатеринбург».

Для того, чтобы родственники погибших сумели получить денежные выплаты, им нужно предоставить документ, который подтверждает участие в СВО.

В документе также указано, что если за выплатами обратятся в один день несколько родственников, то деньги делятся между ними поровну.

Напомним, жена пропавшего без вести участника СВО может лишиться выплат на детей в связи с тем, что ее супруга не могут найти.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#СВО#Выплаты#Участники#Семьи#Общество#Операция на Украине#Новости УрФО
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