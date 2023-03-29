Введены выплаты для семей всех участников СВО в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В данном перечне раньше находились лишь мобилизованные свердловчане. Сейчас в список внесены также добровольцы и росгвардейцы, пишет «МК-Екатеринбург».
Для того, чтобы родственники погибших сумели получить денежные выплаты, им нужно предоставить документ, который подтверждает участие в СВО.
В документе также указано, что если за выплатами обратятся в один день несколько родственников, то деньги делятся между ними поровну.
Напомним, жена пропавшего без вести участника СВО может лишиться выплат на детей в связи с тем, что ее супруга не могут найти.