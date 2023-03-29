Вынесен приговор похитившему и убившему отца жителю Верхней Пышмы

На другой день сын и его знакомые, один из которых вооружился бейсбольной битой, прибыли к дому отца. Увидев его у дома, они напали на него и попытались повалить на землю, при этом нанесли битой и руками несколько ударов по голове и лицу. Несмотря на сопротивление потерпевшего, ему связали руки клейкой лентой и кабельными хомутами, погрузили в багажник машины и отвезли в лесополосу.