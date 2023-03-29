Вынесен приговор похитившему и убившему отца жителю Верхней Пышмы

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Published Сегодня, 17:10
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Сегодня, 29 марта, четверо жителей области предстали перед Свердловским областным судом по обвинению в похищении и насилии, повлекших смерть потерпевшего по неосторожности.
19 апреля 2022 года у одного из обвиняемых, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, возник умысел похитить своего отца. Тот выразил намерение снять с регистрационного учета автомобиль сына и потребовал, чтобы он со своей семьей выселился из его квартиры.
На другой день сын и его знакомые, один из которых вооружился бейсбольной битой, прибыли к дому отца. Увидев его у дома, они напали на него и попытались повалить на землю, при этом нанесли битой и руками несколько ударов по голове и лицу. Несмотря на сопротивление потерпевшего, ему связали руки клейкой лентой и кабельными хомутами, погрузили в багажник машины и отвезли в лесополосу.
Потерпевший захлебнулся кровью, попавшей в рот после ударов, и скончался. Злоумышленники облили автомобиль горючей жидкостью и вместе с телом подожгли.
Свердловский областной суд назначил четверым преступникам сроки лишения свободы от 7 до 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.