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Published Сегодня, 10:02

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Заводчане и офисные сотрудники сразятся в турнире по тайскому боксу в Нижнем Тагиле

29 марта 2023, 10:02
Фото: 1MI
14 апреля в Нижнем Тагиле пройдет турнир по тайскому боксу среди непрофессионалов «Черно-белые воротнички» (10+). Название символизирует принадлежность бойцов-непрофессионалов к предприятиям и организациям города.

Турнир по тайскому боксу среди офисных работников и заводчан проводится уже в пятый раз. Обязательное условие — отсутствие у претендентов спортивных разрядов, ведь речь идет о непрофессионалах.

Всего на ринге будут биться девять пар «воротничков», некоторые участники приедут из других городов Свердловской области. Кроме того, пройдет один показательный бой среди полупрофессионалов, но имена бойцов пока не озвучивают — держат интригу.

Организаторы уверены, что такие турниры повышают интерес молодых тагильчан к спортивным дисциплинам, к единоборствам.

Мы хотим привлечь внимание тагильчан к спорту, в частности, к тайскому боксу. Федерация тайского бокса в городе существует уже более 30 лет, у нас очень хорошие тренера международного класса. Молодое поколение сейчас растет и нам надо развивать этот вид спорта, — поделился с TagilCity.ru организатор, директор БФ «Первый» Дмитрий Костенников.

На мероприятие может заявляться любой желающий — работник предприятия, офисный сотрудник и заводчанин.

Непрофессионалы сойдутся на ринге и, вне зависимости от возраста, покажут свою физическую подготовку, над которой нужно работать, неважно сколько тебе лет, — уверен Дмитрий Костенников.
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Спорт#Бокс#Боксер#Депутат#Эксклюзив#Дмитрий Костенников
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