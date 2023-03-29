Заводчане и офисные сотрудники сразятся в турнире по тайскому боксу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Турнир по тайскому боксу среди офисных работников и заводчан проводится уже в пятый раз. Обязательное условие — отсутствие у претендентов спортивных разрядов, ведь речь идет о непрофессионалах.
Всего на ринге будут биться девять пар «воротничков», некоторые участники приедут из других городов Свердловской области. Кроме того, пройдет один показательный бой среди полупрофессионалов, но имена бойцов пока не озвучивают — держат интригу.
Организаторы уверены, что такие турниры повышают интерес молодых тагильчан к спортивным дисциплинам, к единоборствам.
Мы хотим привлечь внимание тагильчан к спорту, в частности, к тайскому боксу. Федерация тайского бокса в городе существует уже более 30 лет, у нас очень хорошие тренера международного класса. Молодое поколение сейчас растет и нам надо развивать этот вид спорта, — поделился с TagilCity.ru организатор, директор БФ «Первый» Дмитрий Костенников.
На мероприятие может заявляться любой желающий — работник предприятия, офисный сотрудник и заводчанин.
Непрофессионалы сойдутся на ринге и, вне зависимости от возраста, покажут свою физическую подготовку, над которой нужно работать, неважно сколько тебе лет, — уверен Дмитрий Костенников.