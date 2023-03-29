Жительница Первоуральска полезла по проводам между домов и упала

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Свердловчанка была доставлена в городскую больницу. На данный момент она находится в коматозном состоянии, пишет Е1.
У женщины есть семья — муж и несовершеннолетняя дочь.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в момент происшествия супруг был в командировке, а дочка находилась у бабушки.
Сотрудники полиции сейчас проводят проверку по данному факту. Выяснилось, что женщина ранее была судима за незаконный оборот наркотических веществ.
Напомним, недавно в Екатеринбурге женщина убила своих маленьких детей, а после покончила с собой.