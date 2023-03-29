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Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Жительница Первоуральска полезла по проводам между домов и упала

29 марта 2023, 16:57
Фото: 1MI
44-летняя женщина лезла по проводам между домов и упала с уровня пятого этажа. Инцидент произошел в Первоуральске 29 марта 2023 года.

Свердловчанка была доставлена в городскую больницу. На данный момент она находится в коматозном состоянии, пишет Е1.

У женщины есть семья — муж и несовершеннолетняя дочь.

Видео: Telegram-канал Ural Mash

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в момент происшествия супруг был в командировке, а дочка находилась у бабушки.

Сотрудники полиции сейчас проводят проверку по данному факту. Выяснилось, что женщина ранее была судима за незаконный оборот наркотических веществ.

Напомним, недавно в Екатеринбурге женщина убила своих маленьких детей, а после покончила с собой.

После убийства детей и самоубийства матери в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
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#Елизавета Зиборова#Больница#Инцидент#Кома#Первоуральск#Происшествия#Свердловская область#Новости УрФО#Видео
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