126 плиток шоколада похитил житель Первоуральска

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Первоуральский городской суд вынес приговор местному жителю, воровавшему плитки шоколада и зубные щетки из торговых залов продуктовых магазинов.
В октябре 2022 года он похитил из магазинов 126 плиток шоколада различных марок, а также 19 зубных щеток. Шоколадки и щетки воровались им не для собственных нужд, а для реализации с целью последующего обогащения.
Свою вину подсудимый признал полностью. В 2021 году он уже привлекался за хищение чужого имущества к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Это обстоятельство увеличило срок его нынешнего заключения на два месяца. Вору предстоит провести в колонии общего режима 4 года и 8 месяцев.