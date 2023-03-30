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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

126 плиток шоколада похитил житель Первоуральска

30 марта 2023, 07:28
Фото: 1MI
Четыре года и 8 месяцев тюрьмы получил житель Первоуральска за воровство шоколадок и зубных щеток.

Первоуральский городской суд вынес приговор местному жителю, воровавшему плитки шоколада и зубные щетки из торговых залов продуктовых магазинов.

В октябре 2022 года он похитил из магазинов 126 плиток шоколада различных марок, а также 19 зубных щеток. Шоколадки и щетки воровались им не для собственных нужд, а для реализации с целью последующего обогащения.

Свою вину подсудимый признал полностью. В 2021 году он уже привлекался за хищение чужого имущества к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Это обстоятельство увеличило срок его нынешнего заключения на два месяца. Вору предстоит провести в колонии общего режима 4 года и 8 месяцев.

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#Криминал#Кража#Суд#Приговор#Продукты питания#Свердловская область#Первоуральск#Наталья Лушина
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