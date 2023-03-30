126 плиток шоколада похитил житель Первоуральска

Свою вину подсудимый признал полностью. В 2021 году он уже привлекался за хищение чужого имущества к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Это обстоятельство увеличило срок его нынешнего заключения на два месяца. Вору предстоит провести в колонии общего режима 4 года и 8 месяцев.