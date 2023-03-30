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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Американский журналист задержан по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге

30 марта 2023, 11:39
Фото: 1MI
Корреспондент московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан с поличным в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

По данным спецслужбы, американец по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК. Эти сведения представляют собой государственную тайну, пояснили в ФСБ. В ведомстве уточняют также, что журналист занимался в Екатеринбурге незаконной деятельностью. Она была успешно пресечена.

Речь идет о работе «Уралвагонзавода», о которой задержанный в Екатеринбурге журналист пытался добыть информацию, сообщил URA.RU со ссылкой на осведомленный источник. Это предприятие считается главным танковым заводом РФ.

Американский корреспондент был взят с поличным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 В отношении Гершковича возбуждено дело о шпионаже.

Редакция TagilCity.ru направила запрос на УВЗ и будет продолжать следить за ситуацией.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Криминал#Шпионаж#Журналист#Задержание#Завод
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