Американский журналист задержан по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По данным спецслужбы, американец по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК. Эти сведения представляют собой государственную тайну, пояснили в ФСБ. В ведомстве уточняют также, что журналист занимался в Екатеринбурге незаконной деятельностью. Она была успешно пресечена.
Речь идет о работе «Уралвагонзавода», о которой задержанный в Екатеринбурге журналист пытался добыть информацию, сообщил URA.RU со ссылкой на осведомленный источник. Это предприятие считается главным танковым заводом РФ.
Американский корреспондент был взят с поличным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В отношении Гершковича возбуждено дело о шпионаже.
Редакция TagilCity.ru направила запрос на УВЗ и будет продолжать следить за ситуацией.