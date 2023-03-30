Американский журналист задержан по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге

По данным спецслужбы, американец по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК. Эти сведения представляют собой государственную тайну, пояснили в ФСБ. В ведомстве уточняют также, что журналист занимался в Екатеринбурге незаконной деятельностью. Она была успешно пресечена.