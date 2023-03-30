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Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Брагин поделился мыслями о предстоящей серии между СКА и ЦСКА

30 марта 2023, 17:28
Валерий Брагин, занимающий должность консультанта-селекционера СКА, высказался о финальной серии Западной конференции между питерским клубом и ЦСКА.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Metaratings.ru, представитель команды с берегов Невы отметил, что у его подопечных есть серьезная мотивация выйти в финал Кубка Гагарина.

Также специалист заявил, что на Западе нет команд сильнее ЦСКА и СКА.

«В прошлом сезоне СКА не смог пройти именно ЦСКА, однако оба клуба будут подходить к этой серии со всей серьезностью», – сказал Брагин.

Напомним, что первая игра между клубами состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге.



#Спорт
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