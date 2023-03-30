Брагин поделился мыслями о предстоящей серии между СКА и ЦСКА

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Metaratings.ru, представитель команды с берегов Невы отметил, что у его подопечных есть серьезная мотивация выйти в финал Кубка Гагарина.
Также специалист заявил, что на Западе нет команд сильнее ЦСКА и СКА.
«В прошлом сезоне СКА не смог пройти именно ЦСКА, однако оба клуба будут подходить к этой серии со всей серьезностью», – сказал Брагин.
Напомним, что первая игра между клубами состоится 2 апреля в Санкт-Петербурге.