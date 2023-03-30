Часть пивоварни XIX века в центре Екатеринбурга вновь выставлена на продажу

Попытки продать здание ведутся с 2018 года, цена на него растет. Но покупателей пока нет. Сложность в том, что является объектом культурного наследия, поэтому не все организации могут взяться за его ремонт в качестве подрядчика. Кроме того, на собственника культурного объекта будут наложены обязательства по его сохранению и своевременной реставрации.