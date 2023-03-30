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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Часть пивоварни XIX века в центре Екатеринбурга вновь выставлена на продажу

30 марта 2023, 10:56
Фото: Музей истории Екатеринбурга
Попытки продать памятник культуры Екатеринбурга длятся уже несколько лет, но покупатели не находятся.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) вновь объявило торги на право приобретения помещений в части здания медопивоваренного завода, расположенного на Розы Люксембург, 62. Площадь помещений, выставленных на продажу за 56,3 миллиона рублей - 3347,6 кв. м.

Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина — объект культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Здание является образцом промышленного зодчества, оно было построено во второй половине XIX века.

Сейчас эксплуатация здания производственного корпуса возможна лишь при условии капитального ремонта. Физический износ помещения — 41–60%.

Попытки продать здание ведутся с 2018 года, цена на него растет. Но покупателей пока нет. Сложность в том, что является объектом культурного наследия, поэтому не все организации могут взяться за его ремонт в качестве подрядчика. Кроме того, на собственника культурного объекта будут наложены обязательства по его сохранению и своевременной реставрации.

В 2017 году решением суда исполнительная дирекция МУГСО была обязана провести ремонт и реставрацию здания, но подрядчика так и не нашли. В ноябре 2021 года были начаты работы по его консервации, сообщает издание 66.ru.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Общество#Недвижимость#Архитектура#Памятник#Реставрация#Наталья Лушина
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