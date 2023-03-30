Часть пивоварни XIX века в центре Екатеринбурга вновь выставлена на продажу

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) вновь объявило торги на право приобретения помещений в части здания медопивоваренного завода, расположенного на Розы Люксембург, 62. Площадь помещений, выставленных на продажу за 56,3 миллиона рублей - 3347,6 кв. м.
Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина — объект культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Здание является образцом промышленного зодчества, оно было построено во второй половине XIX века.
Сейчас эксплуатация здания производственного корпуса возможна лишь при условии капитального ремонта. Физический износ помещения — 41–60%.
Попытки продать здание ведутся с 2018 года, цена на него растет. Но покупателей пока нет. Сложность в том, что является объектом культурного наследия, поэтому не все организации могут взяться за его ремонт в качестве подрядчика. Кроме того, на собственника культурного объекта будут наложены обязательства по его сохранению и своевременной реставрации.
В 2017 году решением суда исполнительная дирекция МУГСО была обязана провести ремонт и реставрацию здания, но подрядчика так и не нашли. В ноябре 2021 года были начаты работы по его консервации, сообщает издание 66.ru.