Чиновники Екатеринбурга получили замечание за пропаганду наркотиков на фасадах домов

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Проверяя, как соблюдается законодательство в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, прокуратура обнаружила, что на фасадах многоквартирных жилых домов Верх-Исетского района Екатеринбурга имеются надписи, рекламирующие наркотики и способы их применения.
За своевременное обследование территории района и выявление таких случаев отвечает МКУ «Служба заказчика Верх-Исетского района г. Екатеринбурга». По результатам проверки было обнаружено 58 надписей, пропагандирующих наркотики более, чем на10 домах района.
По требованию прокуратуры все надписи со стен домов были удалены. Три должностных лица данного МКУ привлечены к административной ответственности в виде замечания, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.