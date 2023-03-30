Денис Сафин рассказал о поддержке сотрудников в Новотроицке

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Как сообщает 56orb.ru, компания уже начала разработку инвестиционной программы стоимостью 100 миллиардов рублей, которая станет реализовываться на протяжении пяти лет. Эти деньги она вложит не только в производство, но и в развитие городской среды.
«Уральская Сталь» представляет собой градообразующее предприятие Новотроицка, поэтому считает своей обязанностью нести ответственность и за качество жизни жителей города. В штате предприятия более девяти тысяч работников. Первоочередную задачу на ближайшие годы на предприятии видят в том, чтобы были созданы безопасные и комфортные условия труда и удалось сохранить достойную заработную плату.
По данным Сафина, сегодня металлурги комбината зарабатывают в месяц намного больше, чем составляет сумма среднего дохода жителя региона. На предприятии производят выплату всех социальных пособий, компенсаций и льгот его работникам. Речь идет о выплатах по уходу за детьми до трех лет, выплатах многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Также предусмотрены отдельные выплаты к юбилею. Кроме того, на предприятии есть различные социальные программы.
В минувшем году комбинат инвестировал в модернизацию производства и социальные проекты более двух миллиардов рублей. Чтобы работники предприятия и члены их семей могли воспользоваться различными оздоровительными программами, предприятие потратило свыше 140 миллионов рублей. А 200 миллионов рублей было направлено на поддержку социальных проектов в Новотроицке.
Сотрудники предприятия могут повысить свою квалификацию в рамках специальной программы и, не прекращая работу, получить диплом о высшем образовании в НИТУ НФ МИСИС. При этом компания оплатит половину расходов, которые были связаны с обучением. Повысить свою квалификацию можно на соответствующих курсах, которые проводятся учебным центром комбината и другими образовательными центрами. Выпускники колледжей, которые пришли на стажировку, могут рассчитывать на материальную поддержку. И они гарантированно смогут найти работу на предприятии после того, как получат диплом.
Помощью комбината пользуются детские образовательные учреждения, он возводит и ремонтирует объекты медицинского, культурного и спортивного назначения. «Уральская Сталь» взяла на себя регулярную организацию в Новотроицке массовых культурных событий, праздников и фестивалей. Предприятие оказывает помощь людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию.
Что касается другого предприятия холдинга, Загорского трубного завода, находящегося в Подмосковье, для него также характерна активная благотворительная деятельность. Руководство предприятий холдинга приветствует спорт и здоровый образ жизни. И для этого там создают все необходимые условия.
Среди важнейших направлений в холдинге - решение экологических задач. Только на новотроицком комбинате проведение экологических мероприятий в ушедшем году обошлось в сумму примерно 300 миллионов рублей. Как пояснил Денис Сафин, экологическая безопасность производства - задача всех сотрудников холдинга. На предприятии создали замкнутую систему водоснабжения, каждый год утилизируют полтора миллиона тонн отходов производства.
В будущем социальным и экологическим программам в холдинге намерены дать дополнительный импульс к развитию. В соответствии с планом на ближайшую пятилетку произойдет расширение производственных мощностей, увеличится ассортимент выпускаемой продукции, меньше будет воздействие на окружающую среду и улучшатся условия труда сотрудников.