Денис Сафин рассказал о поддержке сотрудников в Новотроицке

Сотрудники предприятия могут повысить свою квалификацию в рамках специальной программы и, не прекращая работу, получить диплом о высшем образовании в НИТУ НФ МИСИС. При этом компания оплатит половину расходов, которые были связаны с обучением. Повысить свою квалификацию можно на соответствующих курсах, которые проводятся учебным центром комбината и другими образовательными центрами. Выпускники колледжей, которые пришли на стажировку, могут рассчитывать на материальную поддержку. И они гарантированно смогут найти работу на предприятии после того, как получат диплом.