ФСБ требует отправить в СИЗО журналиста The Wall Street Journal

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Ранее Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Теперь же следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения.
В тот момент, когда журналиста должны были доставить на заседание, в суд поступило сообщение о минировании. На этот момент Гершкович уже находился в помещении, пишет Ура.ру.
Задержали представителя СМИ на улице Карла Либкнехта. Его подозревают в шпионаже в пользу соединенных штатов. Якобы журналист разузнал некую секретную информацию об оборонном предприятии и должен был передать ее руководству.