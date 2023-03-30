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Updated Сегодня, 14:18

ФСБ требует отправить в СИЗО журналиста The Wall Street Journal

30 марта 2023, 14:16
Фото: 1MI
Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, работающего на издание The Wall Street Journal, требуют отправить в СИЗО сотрудники ФСБ.

Ранее Гершкович был задержан в Екатеринбурге. Теперь же следователи направили в суд ходатайство об избрании меры пресечения. 

В тот момент, когда журналиста должны были доставить на заседание, в суд поступило сообщение о минировании. На этот момент Гершкович уже находился в помещении, пишет Ура.ру.

Задержали представителя СМИ на улице Карла Либкнехта. Его подозревают в шпионаже в пользу соединенных штатов. Якобы журналист разузнал некую секретную информацию об оборонном предприятии и должен был передать ее руководству.

Американский журналист задержан по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#ФСБ#Шпионаж#Журналист#Сизо#Происшествия#Журналист задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже#Новости УрФО
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