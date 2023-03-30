Грузовая ГАЗель в Нижнем Тагиле сбила пенсионерку

Как сообщалось, 29 марта в Нижнем Тагиле на парковке учебный автомобиль, которым управляла девушка-курсант, сбил 83-летнюю женщину-пешехода. В салоне автомобиля находился инструктор, который не успел затормозить. Пожилая женщина госпитализирована с переломом шейки бедра. По словам сидевшей за рулем девушки, она перепутала педали газа и тормоза.