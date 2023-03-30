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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Грузовая ГАЗель в Нижнем Тагиле сбила пенсионерку

30 марта 2023, 12:44
Фото: отдел пропаганды ГИБДД
Грузовик на парковке в Нижнем Тагиле, сдавая назад, наехал на старушку.

30 марта на парковке у кинотеатра «Россия» грузовая ГАЗель, которой управлял 48-летний водитель, двигаясь задним ходом, сбила 71-летнюю женщину. Она была госпитализирована с переломом плеча. Инцидент произошел в 9:20 у дома №26а по проспекту Вагоностроителей, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД

Как сообщалось, 29 марта в Нижнем Тагиле на парковке учебный автомобиль, которым управляла девушка-курсант, сбил 83-летнюю женщину-пешехода. В салоне автомобиля находился инструктор, который не успел затормозить. Пожилая женщина госпитализирована с переломом шейки бедра. По словам сидевшей за рулем девушки, она перепутала педали газа и тормоза.

Учебный автомобиль в Нижнем Тагиле сбил 83-летнюю женщину
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#Наталья Лушина#Нижний Тагил#Свердловская область#ДТП#Наезд#Пенсионерка#Грузовик#Происшествия
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