Грузовая ГАЗель в Нижнем Тагиле сбила пенсионерку

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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Updated Сегодня, 12:46
30 марта на парковке у кинотеатра «Россия» грузовая ГАЗель, которой управлял 48-летний водитель, двигаясь задним ходом, сбила 71-летнюю женщину. Она была госпитализирована с переломом плеча. Инцидент произошел в 9:20 у дома №26а по проспекту Вагоностроителей, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.
Как сообщалось, 29 марта в Нижнем Тагиле на парковке учебный автомобиль, которым управляла девушка-курсант, сбил 83-летнюю женщину-пешехода. В салоне автомобиля находился инструктор, который не успел затормозить. Пожилая женщина госпитализирована с переломом шейки бедра. По словам сидевшей за рулем девушки, она перепутала педали газа и тормоза.