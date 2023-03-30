TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Губернатор Омской области ушел в отставку

30 марта 2023, 04:23
Фото: 1MI
Российский президент Владимир Путин принял уход Александра Буркова с должности губернатора Омской области 29 марта 2023 года.

Исполняющим обязанности главы Омской области стал Виталий Хоценко — начальник правительства ДНР, пишет «Город 55».

Возможную скорую отставку губернатора начали обсуждать 25 марта, несмотря на то, что срок должностных обязанностей Буркова заканчивается в сентябре 2023 года.

Напомним, недавно в Свердловской области ушел в отставку председатель регионального СУ СК Михаил Богинский в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. На место бывшего председателя был назначен Анатолий Надбитов.

В отставку ушел глава СУ СК РФ по Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В отставку ушел глава Среднеуральска Александр КовальчикМинистр сельского хозяйства Свердловской области Артем Бахтерев отправлен в отставкуСуд отменил решение Гордумы об отставке мэра Алапаевска Сайгида Билалова
#Елизавета Зиборова#Омск#Отставка#Губернатор#Врио#Общество#Регион#Должность#Президент РФ#Омская область
Подпишитесь
Предложили устроить фейерверк. Пенсионерка пыталась сжечь военкомат в Нижнем Тагиле
28 марта 06:32
Уральские юристы сомневаются, что экс-мэр Евгений Ройзман* выйдет на свободу 30 марта
28 марта 15:44
Жительница Рязани отсудила денежную компенсацию у Росприроднадзора за грязный воздух
28 марта 14:40
Укротитель тигров Карлос Бресчиани о Нижнем Тагиле, хищниках и жизни в России
27 марта 10:47
Воют машины, трясутся стекла. На Вагонке в Нижнем Тагиле слышны взрывы
27 марта 07:00
«Зеленая волна» появится на улице Фрунзе и Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле
28 марта 08:48