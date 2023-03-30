Губернатор Омской области ушел в отставку

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Исполняющим обязанности главы Омской области стал Виталий Хоценко — начальник правительства ДНР, пишет «Город 55».
Возможную скорую отставку губернатора начали обсуждать 25 марта, несмотря на то, что срок должностных обязанностей Буркова заканчивается в сентябре 2023 года.
Напомним, недавно в Свердловской области ушел в отставку председатель регионального СУ СК Михаил Богинский в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. На место бывшего председателя был назначен Анатолий Надбитов.