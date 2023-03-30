Гуляющих по ночам подростков Екатеринбурга полицейские доставили в отделение

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
В отдел №13 екатеринбургской полиции доставлено трое подростков, находившихся в ночное время суток вне дома и без законных представителей. Все несовершеннолетние были переданы родителям. Со взрослыми полицейские провели беседы о недопущении нахождения детей в ночное время без их сопровождения. Ответственность взрослых за данное нарушение - штраф в размере от 1000 до 5000 рублей.
Кроме того, сотрудники полиции посетили 16 подучетных семей. Они проверили находятся ли дома в позднее время суток состоящие на учете несовершеннолетние, и как их законные представители исполняют свои родительские обязанности. Четверо взрослых привлечены к ответственности за неисполнение этих обязательств.
Данные меры были приняты в рамках профилактической операции «Улица», сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.