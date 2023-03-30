Гуляющих по ночам подростков Екатеринбурга полицейские доставили в отделение

В отдел №13 екатеринбургской полиции доставлено трое подростков, находившихся в ночное время суток вне дома и без законных представителей. Все несовершеннолетние были переданы родителям. Со взрослыми полицейские провели беседы о недопущении нахождения детей в ночное время без их сопровождения. Ответственность взрослых за данное нарушение - штраф в размере от 1000 до 5000 рублей.