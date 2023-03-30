TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Гуляющих по ночам подростков Екатеринбурга полицейские доставили в отделение

30 марта 2023, 08:34
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Родители троих юных любителей гулять по ночным улицам Екатеринбурга могут быть оштрафованы.

В отдел №13 екатеринбургской полиции доставлено трое подростков, находившихся в ночное время суток вне дома и без законных представителей. Все несовершеннолетние были переданы родителям. Со взрослыми полицейские провели беседы о недопущении нахождения детей в ночное время без их сопровождения. Ответственность взрослых за данное нарушение - штраф в размере от 1000 до 5000 рублей.

Кроме того, сотрудники полиции посетили 16 подучетных семей. Они проверили находятся ли дома в позднее время суток состоящие на учете несовершеннолетние, и как их законные представители исполняют свои родительские обязанности. Четверо взрослых привлечены к ответственности за неисполнение этих обязательств.

Данные меры были приняты в рамках профилактической операции «Улица», сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пятеро подростков связали скотчем и сняли штаны с подростка в Верхней Синячихе
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростки из Нижнего Тагила вдыхали газ из баллончика в общественном транспортеШестиклассник бегал с похожим на нож предметом по школе в ТюмениПолицейские облавы на представителей «ЧВК Редан» прошли по всей России
#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Общество#Подростки#Полиция#Рейд#Родители
Подпишитесь
«От запаха хочется блевать». В центре Тагила сероводород превышает норму в 2,5 раза
Сегодня, 06:16
Уральские юристы сомневаются, что экс-мэр Евгений Ройзман* выйдет на свободу 30 марта
28 марта 15:44
До 36 раз превышали норму вредные вещества в реке Тагил в январе этого года
Вчера, 07:47
Появилось видео с пенсионеркой, пытавшейся поджечь военкомат в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:02
Бывшую воинскую часть на Фрунзе в Нижнем Тагиле снесут к началу лета
Вчера, 15:20
Спортплощадку в поселке под Нижним Тагилом построит фирма из Екатеринбурга
Сегодня, 06:42