Кладовщик из Подмосковья украл на работе iPhone на 2 миллиона

Тогда злоумышленник вернул товары на место. Работодатель обо всем узнал и не стал его увольнять. Однако Кирилл обворовал склад повторно. На этот раз ему удалось вынести 15 iPhone на общую сумму два миллиона рублей. Смартфоны он продал за 320 тысяч, благодаря чему погасил долги.