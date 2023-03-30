Кладовщик из Подмосковья украл на работе iPhone на 2 миллиона

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Деньги молодому человеку понадобились для того, чтобы покрыть кредиты за скины в игре CS:GO, пишет Telegram-канал SHOT.
Произошло все в городе Серпухов. Кирилл работал на складе телефонов и увлекся компьютерной игрой, в которой для прохождения уровней требуется купить платную экипировку. Что молодой человек и делал.
Сначала Кирилл взял микрозаймов на 300 тысяч рублей. Потом его стали посещать коллекторы. Тогда юноша решил обворовать склад – за ночь он вынес оттуда девять iPhone и макбук. Однако полиция тут же вычислила его по камерам.
Тогда злоумышленник вернул товары на место. Работодатель обо всем узнал и не стал его увольнять. Однако Кирилл обворовал склад повторно. На этот раз ему удалось вынести 15 iPhone на общую сумму два миллиона рублей. Смартфоны он продал за 320 тысяч, благодаря чему погасил долги.
После всего этого Кирилл сам пришел в полицию и рассказал о том, что сделал. Теперь там решается вопрос о мере наказания.