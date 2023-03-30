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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

МТС объявил о глобальном ребрендинге

30 марта 2023, 11:39
Фото: 1MI
Цифровая экосистема МТС объявляет о глобальном ребрендинге. У бренда появится новая архитектура, позиционирование, новый логотип и визуальный язык в целом, а также уникальный корпоративный стиль для отдельных продуктов.

По словам президента компании, с 2019 года МТС взял курс на формирование цифровой экосистемы и начал активно запускать новые продукты. 2 года назад началась активная трансформация компании в сторону ИТ. Изменились многие процессы внутри: вырос штат ИТ-специалистов, расширились продуктовые команды, сократилась бюрократия, изменились корпоративные ценности.

Ребрендинг стал логичным продолжением больших изменений в бизнесе, философии бренда и внутренней культуре. Мы поняли, что монолитный бренд больше не работает— не дает нужной гибкости и не решает всех задач разных сервисов. Бизнесу стало тесно в существовавшем бренде. Поэтому в новой архитектуре бренд МТС трансформировался из монолитного в гибридный, была разработана система брендинга с множеством визуальных стилей внутри — для крупных бизнес-направлений и продуктов были созданы саббренды со своей яркой идентичностью и узнаваемым стилем, но с заметной преемственностью к материнскому бренду. Нам важно было, чтобы люди увидели экосистему МТС разной, а у отдельных сервисов появилась возможность выглядеть органично в своей категории и строить свою коммуникацию с клиентом, — прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев.

 

Фото: Группа МТС

Теперь основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип. Он вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы. Его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. Красный цвет — главный узнаваемый элемент бренда — сохранился. Однако к нему добавились и другие цветовые решения.

Отмечается, что дизайнеры стремились сохранить энергетику и эмоциональность логотипа, но сделать его более современным и легким. Лозунг компании «Быть лучше каждый день» также остался без изменений.

В создании новой бренд-платформы МТС помогали агентства Signal (part of ONY) и BBDO MOSCOW. Над новым концептом айдентики с нами также работали 2 агентства — UtterDesign и ONY.

Процесс внедрения новой айдентики будет постепенным. Сначала под изменения попадут цифровые продукты и интернет-сайты. Вывески, оформление офисов и магазинов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет по мере износа старых конструкций.

#Анастасия Стрежнева#Мобильная связь#Технологии#Интернет#МТС
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