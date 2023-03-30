МТС объявил о глобальном ребрендинге

Теперь основа фирменного стиля МТС — это динамический и гибкий логотип. Он вмещает в себя все продукты и становится фундаментом для визуальной системы. Его левый угол остается свободным для брендинга отдельных сервисов. Красный цвет — главный узнаваемый элемент бренда — сохранился. Однако к нему добавились и другие цветовые решения.