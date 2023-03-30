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Московский суд арестовал журналиста Гершковича по делу о шпионаже

30 марта 2023, 17:32
Фото: 1MI
Журналист московского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович арестован московским судом по подозрению в шпионаже.

В связи с арестом Гершковича Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал остающихся в РФ американцев «немедленно покинуть» страну, сообщили «РИА Новости».

В Белом доме заявили, что госдеп США находится в прямом контакте с властями России по поводу арестованного журналиста.

Напомним, 30 марта Эван Гершкович был арестован в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже со стороны властей США. Сотрудники ФСБ утверждают, что Гершкович добывал информацию, связанную с гостайной. Редакция WSJ требует немедленного освобождения американского корреспондента.

Американский журналист задержан по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге
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