Московский суд арестовал журналиста Гершковича по делу о шпионаже

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
В связи с арестом Гершковича Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал остающихся в РФ американцев «немедленно покинуть» страну, сообщили «РИА Новости».
В Белом доме заявили, что госдеп США находится в прямом контакте с властями России по поводу арестованного журналиста.
Напомним, 30 марта Эван Гершкович был арестован в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже со стороны властей США. Сотрудники ФСБ утверждают, что Гершкович добывал информацию, связанную с гостайной. Редакция WSJ требует немедленного освобождения американского корреспондента.