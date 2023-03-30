Московский суд арестовал журналиста Гершковича по делу о шпионаже

Напомним, 30 марта Эван Гершкович был арестован в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже со стороны властей США. Сотрудники ФСБ утверждают, что Гершкович добывал информацию, связанную с гостайной. Редакция WSJ требует немедленного освобождения американского корреспондента.