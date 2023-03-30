На лесозаготовке в Реже погиб мужчина

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
24 марта 2023 года на лесной лесозаготовительной делянке в Режевском городском округе произошел несчастный случай - погиб мужчина 1985 года рождения. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что у погибшего работника не был заключен с индивидуальным предпринимателем трудовой договор. У него на иждивении находились жена и трое несовершеннолетних детей.
Проверка соблюдения работодателем трудового законодательства, проводимая Режевской городской прокуратурой, позволит дать обоснованную правовую оценку случившемуся. По факту гибели работника на лесозаготовке будет проведена доследственная проверка, сообщают в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.