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Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

На лесозаготовке в Реже погиб мужчина

30 марта 2023, 05:35
Фото: 1MI
Режевская городская прокуратура изучает ситуацию с гибелью на лесозаготовке мужчины, работавшего без трудового договора.

24 марта 2023 года на лесной лесозаготовительной делянке в Режевском городском округе произошел несчастный случай - погиб мужчина 1985 года рождения. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что у погибшего работника не был заключен с индивидуальным предпринимателем трудовой договор. У него на иждивении находились жена и трое несовершеннолетних детей. 

Проверка соблюдения работодателем трудового законодательства, проводимая Режевской городской прокуратурой, позволит дать обоснованную правовую оценку случившемуся. По факту гибели работника на лесозаготовке будет проведена доследственная проверка, сообщают в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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#Наталья Лушина#Происшествия#Смерть#Работник#Прокуратура#Свердловская область#Реж
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