На лесозаготовке в Реже погиб мужчина

24 марта 2023 года на лесной лесозаготовительной делянке в Режевском городском округе произошел несчастный случай - погиб мужчина 1985 года рождения. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что у погибшего работника не был заключен с индивидуальным предпринимателем трудовой договор. У него на иждивении находились жена и трое несовершеннолетних детей.