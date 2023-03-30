На Урале неплательщики за коммунальные услуги больше не смогут скрываться

На сегодняшний день в нашей стране нет бесплатного механизма получения информации (в том числе о количестве проживающих человек), необходимой для выставления счетов и взыскания задолженности за коммунальную услугу. Изменения в ФЗ от 14.07.2022 № 266-ФЗ только усложнили проблему.