На Урале неплательщики за коммунальные услуги больше не смогут скрываться

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Федеральный закон от 18.03.2023 № 80-ФЗ скорректировал статьи ГПК РФ. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 131 если истцу неизвестны ФИО и другие данные ответчика, то в исковом заявлении можно это указать. Тогда информацию о должнике суд запросит в ФПСС, налоговых органах, МВД или в Росреестре.
Подобная норма касается случаев взыскания долгов по оплате помещения, машино-места в многоквартирном доме, коммунальных услуг, взносов на капремонт и энергетических ресурсов.
Исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин считает, что бизнес не должен работать в убыток.
Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами — это, прежде всего, представители бизнеса. Да, качественное оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО — это их работа, однако делать ее себе в убыток они не должны. Но именно так и происходит, когда собственники недвижимости уклоняются от оплаты оказанной услуги, — пояснил Руслан Губайдуллин.
На сегодняшний день в нашей стране нет бесплатного механизма получения информации (в том числе о количестве проживающих человек), необходимой для выставления счетов и взыскания задолженности за коммунальную услугу. Изменения в ФЗ от 14.07.2022 № 266-ФЗ только усложнили проблему.
С 1 марта региональные операторы не могут получать данные о площади и собственниках помещений из Росреестра. Сейчас необходимо делать запросы через нотариуса. Это увеличивает стоимость заявки почти в 70 раз (с 2-7 до 450 рублей).
Очевидно, что процедура взыскания задолженности должна быть значительно проще. И изменения ГПК РФ нацелены как раз на это. Думаю, очень скоро мы сможем оценить результаты нововведений, — отметил исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.
По информации министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области на 1 марта 2023 года просроченная общая задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства составляла 16 миллиардов 51 миллион рублей. Юридические лица задолжали 2,8 млрд, а физические — 13 миллиардов 214 миллионов.
Сотни исковых заявлений в отношении неплательщиков коммунальных услуг находятся в судах. Теперь их количество будет расти.