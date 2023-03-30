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На «Уралэлектромедь» в Кировграде поступил новый экскаватор-погрузчик

30 марта 2023, 06:54
Фото: ОАО «УГМК»
К эксплуатации нового экскаватора-погрузчика приступили в филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (входит в состав группы УГМК). Многофункциональная спецтехника позволит совершать больший объем работ в комфортных для машиниста условиях.

Оборудование будет использоваться в цехе подготовки шихты на подборе сырья и формировании отвалов, зачистке площадей, а также при уборке территории филиала от снега и мусора. Агрегат имеет объем ковша 1,1 м3 и грузоподъемность 3 тонны.

Экскаватор имеет расширенный функционал. Ковш с функцией «челюсти» удобен для загрузки сырья в кузов машины при нехватке высоты. Есть функция крабового хода: в ограниченном пространстве экскаватор может подъехать к месту работы боком. Есть функция уменьшения радиуса разворота: может разворачиваться практически на месте, — пояснил начальник тракторного парка автотранспортного цеха филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» Сергей Ошурков.

Кроме того, экскаваторное оборудование имеет телескопическую стрелу. С ее помощью машинист сможет выполнять работы на большем расстоянии. Перемещающая каретка позволит расширить рабочую зону экскаватора.

Управляю стрелой и ковшом с помощью джойстика. Намного быстрее и точнее получается, чем рычагами на прежнем экскаваторе. Коробка передач — «автомат». Просторная кабина с хорошим круговым обзором. На информативном табло отражаются параметры работы. Для холодов предусмотрен отопитель салона, для жары — кондиционер, — рассказал машинист Алексей Учакин.
#Анастасия Стрежнева#Новости УрФО#Кировград#Свердловская область#Экономика#Производство#УГМК#Группа УГМК#Техника#Спецтехника
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