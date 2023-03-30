На «Уралэлектромедь» в Кировграде поступил новый экскаватор-погрузчик

Оборудование будет использоваться в цехе подготовки шихты на подборе сырья и формировании отвалов, зачистке площадей, а также при уборке территории филиала от снега и мусора. Агрегат имеет объем ковша 1,1 м3 и грузоподъемность 3 тонны.