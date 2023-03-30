Не вернувшегося в часть мобилизованного контрактника осудили в Перми

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Published Сегодня, 03:39
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После отпуска пермяк не вернулся в воинскую часть, которая находится в Подмосковье. Он отсутствовал с 7 по 30 ноября 2022 года, жил в это время у своих родственников.
В последних числах ноября мужчина сдался в комендатуру, признав свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на протяжении двух лет, рассказали в пресс-службе Пермского военного суда.
За самовольный уход из части мужчине могли дать семь лет тюремного заключения.
Напомним, с первого апреля в Свердловской области начинается весенний призыв на срочную службу в армии.